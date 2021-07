Wir haben Halo Infinite angespielt XBU TNT2808 am Fr, 30.07.2021, 17:00 Uhr

Wir waren unter den glückliche Halo Insidern, die schon vorab den Multiplayer von Halo Infinite in der ersten technischen Preview antesten konnten. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, ein paar Runden gegen Bots für euch aufzuzeichnen.

Nehmt ihr auch an dem Flight an diesem Wochenende teil? Mit etwas Glück erwarten uns auch noch Matches gegen echte menschliche Gegner - wenn dann aber erst spät am Sonntag. Wir wünschen euch bis dahin aber erst einmal viel Spaß mit unserem Gameplay:

Quelle: XBoxUser.de