Was uns alles in Forza Horizon 5 erwartet XBU TNT2808 am Fr, 09.07.2021, 20:45 Uhr

In einem neuen Blogbeitrag zu Forza Horizon 5 gehen die Entwickler auf die Dinge ein, die sie bereits in verschiedenen Medien geteilt haben. Wir fassen für euch zusammen, was wir alles aus dem Beitrag The Road to Mexico erfahren können.

Zunächst einmal spricht man über die Ankündigung an sich. Zur Erinnerung: Forza Horizon 5 wird am 09. November für den PC, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen. Spannender wird es aber, wenn sie zusammenfassen, was in den bisherigen beiden Videos der Reihe Let's ¡Go! verraten wurde. Wir gehen das Schritt für Schritt für euch durch:

Wird es Convertibles in FH5 geben? - Ja. Mit einem Klick des linken Sticks werden wir manuell das Dach kontrollieren können.

Wird FH5 eine große Stadt bieten? - Es wird eine der wohl schönsten Städte enthalten, die je gebaut wurden: Guanajuato! Die Stadt bietet gewundene Straßen und ein Untergrund-Aquädukt-System, das durch die ganze Stadt läuft.

Werden Elemente der mexikanischen Autokultur enthalten sein? - Werden sie, aber man ist noch nicht bereit, darüber zu reden. Man ist sehr stolz auf die Arbeit und wird mehr darüber verraten können, wie die Autokultur Mexikos gefeiert wird, wenn weitere Autos enthüllt wurden.

Gibt es Drag Races? - Einige! Ein Rennen findet auf einer alten Landebahn an der Hauptfestivalstelle statt.

Wie verändert sich das Wetter? - Wetterveränderungen kehren mit einem Twist zurück. Dieses Mal sind ist das Wetter lokal, einige Bereiche der Map können also geplagt sein durch Sandstürme, Blizzards oder tropische Stürme, während andere Bereiche total trocken sind, je nach Jahreszeit.

Wird es Tiere geben? - Ja! Erwartet Flamingos, Wilde Hunde, Esel, Ziegen und mehr.

Gibt es lange Highways? - Mexiko ist nicht nur die größte Karte in der Forza-Geschichte, es bietet auch Highways von einem Ende zum anderen, für maximales Cruisen.

Welche neuen Anpassungsmöglichkeiten gibt es? - Über 100 neue Felgen, 100 neue visuelle Upgrade-Teile, tausende Performance-Upgrade-Teile und die Möglichkeit, die Bremsklötze zu lackieren. Auch den eigenen Avatar kann man mit neuen Haaren, Kleidungen, wählbaren Pronomen und sogar mit Prothesen anpassen.

Sind neue Motorengeräusche geplant? - Dazu will man mehr in Episode 3 von Let's ¡Go! verraten.

Wird es Schafe geben? - Dickhornschafe sind hiermit bestätigt.

Gibt es verschiedene Himmel für verschiedene Wetterperioden? - Man hat die Himmel verschiedener Jahreszeiten aufgezeichnet und welches Wetter in jeder einzelnen vorkommt. Die Lichtstimmung ist dabei so verschieden, dass man das auch ins Spiel übertragen wollte.

Steht ein neues Logo für das Horizon Festival auf dem Plan? - Ja!

Kehren Scheunenfunde zurück? - Sie sind zurück und detaillierter und ortspezifischer als jemals zuvor.

Wird es gute Bergstraßen geben?

Wird es gute Bergstraßen geben? - Oh ja, checkt auf jeden Fall den Vulkan aus, sobald ihr könnt.

Bewegen sich Stürme an verschiedene Teile auf der Karte? - Stürme können an verschiedenen Orten auf der Map auftreten und sind lokal, können aber anschwellen und mit der Zeit größer werden.

Viele Infos, findet ihr nicht? Wir sind jedenfalls gespannt, was wir noch vor dem Release im November erfahren werden. Falls ihr noch die beiden Videos der Vergangenheit nachholen wollt, habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu:

Quelle: Turn 10 Studios