Forza Horizon 5 rockt über 30 Mio. Spieler

Das Rennspiel Forza Horizon 5 erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Wie Xbox News angibt, konnten inzwischen mehr als 30 Mio. Spieler für den Titel gewonnen werden. Das Spiel ist seit dem 5. November 2021 ebenfalls im Xbox Game Pass verfügbar.

Forza Horizon 5 has hit 30 MILLION players! 1 year and 6 months after release. pic.twitter.com/NmQJHFnMGi