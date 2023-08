Forza Horizon 5 rast mit über 32 Mio. Spielern über die Piste

Das hauseigene Rennspiel Forza Horizon 5 hat eine stetig wachsende Spielergemeinde. Wie eine InGame-Anzeige des Spiels zeigt, kann der Microsoft-Titel inzwischen mehr als 32 Mio. Spieler vorweisen. Das Spiel erschien am 5. November 2021 und ist ebenfalls im Xbox Game Pass verfügbar.

