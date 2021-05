Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground Fraktionen vorgestellt

Die Eternals, die stärksten Krieger von Storm Ground, sind ihres Namens würdig. Wenn sie sich in engen Formationen um ihren Helden zusammenschließen, können sie Tonnen von Schaden aushalten und in langen Schlachten glänzen.

Last but not least kompensieren die Maggotkin ihre im Allgemeinen träge Bewegung mit einer unübertroffenen Fähigkeit, das Schlachtfeld zu kontrollieren, und verwandeln Hex-Kacheln in gefährliche Gefahrenzonen, die den härtesten Feinden mit Leichtigkeit schwächende Effekte zufügen.