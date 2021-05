Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground stellt Gameplay vor XBU MrHyde am So, 02.05.2021, 15:30 Uhr

In einem Gameplay Overview Trailer zeigen euch Gasket Games und Focus Home Interactive die Inhalte vom Spiel Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Das rundenbasierte Strategiespiel wird Ende Mai 2021 auf Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC erscheinen.

Quelle: Focus Home Interactive