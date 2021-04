Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground erscheint im Mai XBU MrHyde am Fr, 09.04.2021, 21:30 Uhr

Der Release-Termin von Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground steht fest und der Titel wird am 27. Mai 2021 für Xbox One, PC und PlayStation 4 erscheinen. Das Spiel kann bereits im Microsoft Store vorbestellt werden. Hier ist der Release Date Reveal Trailer für euch.

Quelle: Focus Home Interactive