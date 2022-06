Warhammer 40.000: Boltgun wird ein Shooter der alten Schule XBU TNT2808 am Do, 02.06.2022, 17:30 Uhr

Falls Retro Shooter wie Doom euer Herz erwärmen, könnte euch Warhammer 40.000: Boltgun sicher gut schmecken. Das Singleplayer-FPS soll nächstes Jahr für PC, Switch, PlayStation sowie Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.

Ein brutaler Retro FPS mit Warhammer 40,000 Geschmack

Ladet eure Boltgun nach und stürzt euch kopfüber in die Schlacht! Erlebt eine perfekte Mischung aus Warhammer 40,000 und klassischem, schnellen Shooter Gameplay und dem stylischen Look der 90er Shooter.

Spielt einen kampferprobten Space Marine auf einer gefährlichen Mission, die sich über die gesamte Galaxie erstreckt. Stellt euch den Chaos Space Marines und den Dämonen des Chaos entgegen.

Im grandiosen Boomer Shooter Style könnt ihr euer Waffenarsenal austesten und euch an Sprites und Pixeln erfreuen, welche gesprengt werden. Erkundet riesige Level und schneidet die schlimmsten Gegner der Galaxie in zwei Hälften!

"Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem schnellen Indie FPS gemeinsam mit den talentierten Auroch Digital Studios und unseren langjährigen Partner Games Workshop arbeiten können," kündigt Dessil Basmadjian, Chief Creative Officer bei Focus Entertainment an. "Wir sind begeistert davon, wie Boltgun stilvoll den ikonischen 90er Stil mit dem Warhammer 40,000 Universum and einem spannenden Gameplay kombiniert, welches Spieler aller art erfreuen wird."

"Auroch Digital ist stolz mit Games Workshop und erneut mit Focus Entertainment an Boltgun zu arbeiten. Als Team voller Warhammer 40,000 Fans werkeln wir schon seit 2018 an dem Spiel und sind so froh, ENDLICH darüber sprechen zu können. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu erleben", sagt Nina Adams, Operations Director bei Auroch Digital.

Warhammer 40,000: Boltgun wird für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC 2023 erscheinen.

Quelle: Focus Entertainment