Warhammer 40.000: Boltgun startet das Gemetzel XBU MrHyde am Mi, 24.05.2023, 15:35 Uhr

Focus Entertainment und Auroch Digital haben nun ihren Shooter Warhammer 40,000: Boltgun veröffentlicht. Die blutige und explosive Hommage an die Retro Shooter der Vergangenheit, angesiedelt im ikonischen Games Workshop Universum, ist jetzt verfügbar auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Macher schreiben weiter:



Ladet eure Boltgun durch und stürzt euch kopfüber in die Schlacht! Erlebt die perfekte Mischung aus Warhammer 40,000, klassischen und schnellen Shootern und dem Look der 90er Shooter.



Spielt als kampferprobter Space Marine auf gefährlicher Mission, unterwegs in der gesamten Galaxie, bekämpft die Chaos Space Marines und die Dämonen des Chaos selbst.



In bester Boomer Shooter Manier schnetzelt ihr euch mit dem Arsenal eines Space Marine durch die Horden und genießt das Zerbersten von Pixeln in Blutfontänen. Rennt, springt und schlachtet euch durch die Levels, schießt, zerteilt und zerstückelt die Ketzer in der gesamten Galaxie!



ZERFETZT Kultisten mit eurer mächtigen Boltgun! ZERMATSCHT Verräter mit eurer Rüstung! ZERTEILT die Brut eurer Erzfeinde mit dem Kettenschwert! ZERMALMT und ZERBERSTET die Horden an Feinden mit eurem Arsenal ikonischer Waffen!

Nur im Tod endet die Pflicht!

Quelle: Focus Entertainment