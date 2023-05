Sieben Minuten Gameplay für Warhammer 40.000: Boltgun XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 11:45 Uhr

Warhammer 40,000: Boltgun, die blutige und explosive Hommage an Retro Shooter, erscheint schon bald. Um euch gebührend auf die Veröffentlichung in der nächsten Woche auf den Kampf vorzubereiten, gibt es einen neuen Extended Gameplay Trailer, welcher sieben Minuten an wahrlich feinem Gameplay bereithält und cineastisch in einen Bossfight übergeht. Veröffentlicht durch Focus Entertainment und entwickelt von Auroch Digital in Zusammenarbeit mit Games Workshop erscheint dieser Shooter am 23. Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Quelle: Focus Entertainment