Release-Termin für Warhammer 40.000: Boltgun steht fest XBU MrHyde am Di, 18.04.2023, 15:00 Uhr

Warhammer 40.000: Boltgun, die blutige Hommage an die Shooter vergangener Tage, erscheint am 23. Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Schaut euch den hier den Release Date Reveal Trailer an und bekommt schon mal einen Eindruck vom nostalgisch angehauchten Gameplay.

Quelle: Focus Entertainment