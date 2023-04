Vorbestellungen für Aliens: Dark Descent gestartet XBU MrHyde am Mi, 26.04.2023, 17:10 Uhr

Heute starten Focus Entertainment und Tindalos Interactive, in Zusammenarbeit mit 20th Century Games, die digitalen Vorbestellungen für Aliens: Dark Descent mit einem spannenden neuen Trailer. Das strategische Echtzeit Squad basierte Taktik Action Spiel, welches im ikonischen Alien Franchise angesiedelt ist, wird am 20. Juni auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.



Macht euch bereit für eine echte Alien Geschichte, die der neue Cinematic Trailer heute anreist. Er gibt zugleich auch einen kleinen Eindruck vom taktischen Gameplay. Eine passende Würdigung in Angst und Schrecken zur Feier des Alien Tags.

Quelle: Focus Home Interactive