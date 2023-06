Story Trailer zu Aliens: Dark Descent XBU MrHyde am Do, 15.06.2023, 16:30 Uhr

Heute haben Focus Entertainment und Tindalos Interactive, in Zusammenarbeit mit 20th Century Games, den neuen Story Trailer für Aliens: Dark Descent enthüllt. Das Strategische Echtzeit Squad Basierte Taktik Actionspiel, welches im ikonischen Alien Universum angesiedelt ist, erscheint am 20. Juni für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Vorbestellungen sind jetzt auf allen Plattformen möglich und gewähren als Belohnung das Lethe Recon Pack. Entdeckt jetzt ungeahnte Spannung und Action Horror im Story Trailer, welcher die cineastische Kampagne in den Vordergrund rückt.

Quelle: Focus Home Interactive