Veröffentlichungsdatum von Aliens: Dark Descent bekannt

Heute geben Tindalos Interactive und Focus Entertainment in Zusammenarbeit mit 20th Century Studios das Veröffentlichungsdatum von Aliens: Dark Descent, dem fesselnden strategischen Echtzeit-Actionspiel, bekannt. Das spannende Squad-basierte Taktikspiel wird weltweit am 20. Juni 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One,PS4 und PS5 erscheinen. Gemeinsam mit dem Veröffentlichungsdatum wird ein erstes Gameplay-Video zu dieser furchterregenden Originalgeschichte im bekannten Aliens-Universum veröffentlicht, das zeigt, was die Spieler erwartet, wenn ihr Schiff auf dem Planeten Lethe abstürzt.



Weitere Infos zum Spiel:



Aliens: Dark Descent entführt die Fans in die kühle Weite des Weltraums, wo sie eine Reihe von taktischen Fähigkeiten einsetzen müssen, um eine authentische Aliens-Geschichte voller düsterer Geheimnisse, ikonischer Xenomorphs und brandneuer Bedrohungen zu erleben. In einer kinoreifen, erzählerischen Kampagne tauchen Spieler:innen ein und erforschen die Schrecken und Wunder von Aliens: Dark Descent.



Spielende rekrutieren, leveln und kommandieren ihren Trupp von Colonial Marines in Echtzeit und als eine Einheit mithilfe der intuitiven Steuerung am Controller. Dabei können sie beobachten, wie jeder Befehl, der über Funk erteilt wird, unverzüglich von dem Marine ausgeführt wird, der entsprechend seinen Fähigkeiten und seiner Ausrüstung am besten für die jeweilige Situation gerüstet ist. Die Spieler:innen müssen ihren Verstand einsetzen, um durch die umfangreichen, anspruchsvollen und reaktiven Levels zu navigieren und die Missionen zu erfüllen. Allerdings ist Vorsicht geboten: Sie müssen die Vitalfunktionen jedes Marines stets überwachen - denn wer im Kampf fällt, ist für immer verloren.

Quelle: Focus Home Interactive