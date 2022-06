Vierte Staffel von Call of Duty: Warzone startet nächste Woche XBU TNT2808 am Fr, 17.06.2022, 16:15 Uhr

Söldner auf Schatzjagd, so heißt die vierte Staffel von Call of Duty: Warzone, die am 22. Juni an den Start gehen wird. Euch erwarten auf Xbox Series X/S und Co. neue Modi, neue Features und eine neue Karte natürlich.

In Söldner auf Schatzjagd, der vierten Saison für Vanguard und Warzone, geht es nur um den Sieg. Erfahre mehr über die neue Warzone-Karte Fortune's Keep, Updates für Caldera, neue Multiplayer-Inhalte und die Rückkehr der klassischen rundenbasierten Zombies in Shi No Numa. Alle weiteren Informationen könnt ihr dem Call of Duty-Blog entnehmen.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Activision