Call of Duty: Vanguard wird in Warzone enthüllt XBU TNT2808 am Di, 17.08.2021, 11:45 Uhr

Wie geht es in der beliebten Shooterreihe weiter? Nun, das könnt ihr am 19. August um 19:30 Uhr live in der Schlacht von Verdansk in Call of Duty: Warzone miterleben - enthüllt wird hier der neueste Ableger Call of Duty: Vanguard.

Gehört ihr zu den Ersten im Kampf, werdet ihr belohnt. Meldet euch dazu in Warzone zum Dienst und spielt irgendeine Liste zwischen 18:30 und 19:29 Uhr MEZ. In diesem Zeitraum bekommt ihr kurzzeitig doppelte EP, doppelte Waffen-EP und doppelte Battle Pass-EP, bevor die Schlacht losgeht und die Enthüllung bevorsteht.

Quelle: Activision