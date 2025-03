Call of Duty: Warzone - Verdansk kehrt zurück XBU MrHyde am Mi, 12.03.2025, 12:15 Uhr

Call of Duty: Warzone feiert fünf unglaubliche Jahre, in denen es seine Spielenden weltweit in epischen, groß angelegten und kostenlosen Schlachten zusammengebracht hat. Seit dem Start im Jahr 2020 haben sich über 125 Millionen Menschen in Warzone gestürzt. Das Spiel entwickelt sich stetig weiter und wächst mit seiner Community.



Zur Feier des 5. Jahrestags ist es an der Zeit, an den Ort zurückzukehren, an dem alles begann: Die Originalkarte Verdansk kehrt am 3. April mit Season 3 zurück. Macht euch bereit für die Absprungzonen und das vertraute Terrain, sowie auf neue Updates, die es zu erkunden gilt.

Quelle: Activision Publishing Inc.