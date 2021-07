Update 6 für DOOM Eternal ist verfügbar XBU MrHyde am Do, 01.07.2021, 12:30 Uhr

Das Update 6 für DOOM Eternal ist ab jetzt verfügbar und beinhaltet ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für alle Spieler. Das Upgrade bietet verbesserte Optik und Leistung, unterstützt Raytracing und 4K bei 60 FPS. Konsolenspieler können sich außerdem über den Modus „120 FPS“ freuen. Auch in Update 6 enthalten: das neue Taras-Nabad-Master-Level sowie eine brandneue BATTLE-MODUS-Arena.



Nachfolgend die neuen Grafik-Modi für jedes System zusammengefasst:



Xbox Series X

• Drei neue Grafik-Modi

o „Raytracing“ bei 1800p/60 FPS

o „Leistung“ bei 1800p/120 FPS

o „Ausgeglichen“ bei 4K/60 FPS

• HDR 10 bei jedem Grafik-Modus

• Ultra-Grafikeinstellungen

• Generationsübergreifende BATTLE-MODUS-Unterstützung mit Xbox One

• Variable Aktualisierungsrate (VRR)

• Variables Rate-Shading (VRS)



Xbox Series S

• Zwei neue Grafik-Modi

o „Leistung“ bei 1080p/120 FPS

o „Ausgeglichen“ bei 1440p/60 FPS

• HDR 10 bei jedem Grafik-Modus

• Generationsübergreifende BATTLE-MODUS-Unterstützung mit Xbox One

• Variable Aktualisierungsrate (VRR)

• Variables Rate-Shading (VRS)

• **HINWEIS**: Raytracing ist nicht auf Xbox Series S verfügbar.



Bei allen aufgelisteten Auflösungen ist die dynamische Auflösungsskalierung aktiviert. Kompatibler Monitor für Grafik-Modi und HDR erforderlich. Für den Modus „Leistung“ wird ein Monitor benötigt, der 120 Hz unterstützt. In den Modi „Ausgeglichen“ und „Leistung“ gibt es kein Raytracing. Alle aufgeführten Auflösungen benötigen einen kompatiblen Monitor.



Neues Master Level: Taras Nabad

Update 6 enthält auch ein neues Master Level. Die Hauptstadt von Argent D'Nur, Taras Nabad, wurde einst von dämonischen Horden überrannt – hier hat sich die Legende des DOOM Slayers gefestigt. Nun ist es an der Zeit, nach Taras Nabad zurückzukehren und in diesem Master Level den Dämonen zu beweisen, dass der Slayer alles andere als eingerostet ist und das erste Mal kein Glück war, sondern Können.



Neue BATTLE-MODUS-Arena und mehr

Der 2v1-BATTLE-MODUS von DOOM Eternal wartet mit einer neuen Arena auf: Korrosion. Wir haben mit Update 6 aber auch noch ein paar Verbesserungen zum BATTLE-MODUS hinzugefügt, Fehler behoben, das Balancing angepasst und die Bandbreite optimiert.

