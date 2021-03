Announcement-Trailer zu Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two am Start XBU ringdrossel am Do, 18.03.2021, 10:00 Uhr

Doom Eternal erhält mit der Downloaderweiterung The Ancient Gods - Part Two den finalen Abschluss zur Doom Slayer Saga. Diese erscheint auf allen Plattformen am 18. März und führt zu einer letzten tosenden Schlacht gegen die Hölle.

Der Slayer hat die Götter abgewiesen und ein uraltes Böses erweckt. Jetzt muss er die verstreuten Wächterarmeen versammeln, die letzte Bastion der Hölle belagern, durch ihre Mauern brechen und sich dem Dunklen Fürsten persönlich stellen. Die Seele des Universums steht auf dem Spiel.

Neue Welten

Die Armee der Hölle wird es dem Slayer nicht leicht machen. Er muss sich von den Ruinen einer alten Wächtersiedlung und dem kosmischen Weltenspeer bis hin zu einer zugewucherten Stadt auf der Erde kämpfen, die ein geheimnisvolles Tor verbirgt. Und am Ende seiner Reise wartet die Bastion des Dunklen Fürsten, geschützt von gewaltigen Mauern und fortschrittlicher Technologie.



Neue Herausforderungen



Auf den Slayer warten neue sowie aufgerüstete Dämonen, darunter der mächtige Armored Baron, der standhafte Stone Imp, der giftige Cursed Prowler und Screecher – Zombies, die bei ihrem Ableben Dämonen in der Nähe verstärken.



The Ancient Gods - Part Two ist als Teil der Deluxe Edition von DOOM Eternal oder des Year-One-Passes erhältlich, kann aber auch separat erworben und gespielt werden.

Quelle: BethesdaSoftworks