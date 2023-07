Überblick-Video zu Immortals of Aveum

Electronic Arts und Ascendant Studios enthüllen den neuen Trailer „Ein Blick ins Spiel“ zu Immortals of Aveum, der Spielern einen Überblick auf die Spielwelt, die Spielmechaniken und Zauber gewährt. Der neue Trailer taucht in die Geschichte und die Action des Einzelspieler-Magie-Shooters ein, in dem Spieler Sigillen nutzen, um Magie zu entfesseln und mächtige Ausrüstungen und Fertigkeiten sammeln, während sie für das Volk von Aveum gegen die Nation von Rasharn kämpfen.

Quelle: Electronic Arts