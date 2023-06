Immortals of Aveum wird um einen Monat verschoben XBU ringdrossel am Mi, 21.06.2023, 10:00 Uhr

Der Single Player-Shooter Immortals of Aveum wird nach hinten verschoben. Allerdings hält sich der Zeitraum dafür in Grenzen. Wie Electronic Arts mitteilt, wird der Shooter vom 20.07.23 auf den 22.08.23 weltweit verschoben. Als Grund dafür werden weitere Optimierungsarbeiten am Spiel genannt.

Quelle: Electronic Arts