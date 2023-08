Pre-Loading zu Immortals of Aveum gestartet XBU ringdrossel am Mi, 16.08.2023, 10:15 Uhr

Wie Electronic Arts angibt, wurde das Pre-Loading zu dem kommenden Singleplayer-Shooter Immortals of Aveum auf Xbox Series und PC begonnen. Wer will, kann also jetzt schon mal für die Xbox Series die 100 GB herunterladen. Die PC-Version fällt mit 57 GB deutlich schlanker aus.

Quelle: Electronic Arts