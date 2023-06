Summer Game Fest Trailer zu Immortals of Aveum XBU MrHyde am Fr, 09.06.2023, 12:30 Uhr

Im Rahmen des Summer Game Fest begrüßte Moderator Geoff Keighley den Star von Immortals of Aveum, Darren Barnet, auf der Bühne. Barnet präsentierte den neuen, offiziellen „Colossal Assault“-Trailer zu Immortals of Aveum. Der First-Person-Magieshooter für Einzelspieler von EA und Ascendant Studios erscheint am 20. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.



In dem neuen Video erfahren Fans mehr über die epische Schlacht, die der von Barnet gespielte Held Jak und seine Mitstreiter bei den Unsterblichen, die Magni Devyn und Zendara, schlagen müssen. Der Trailer zeigt, wie sie einen 120 Meter hohen Koloss besteigen – eine uralte, gigantische Kriegsmaschine, die ein ganzes Magni-Bataillon in die Schlacht bringt. Die Kolosse sind aufgrund ihrer enormen Zerstörungskraft stark reguliert, doch Jak und seine Crew werden alles in ihrer Macht stehende tun, um Sandrakk zur Strecke zu bringen und im Ewigen Krieg die Initiative zu gewinnen.

Quelle: Electronic Arts