Two Point Campus erscheint später XBU MrHyde am Mi, 06.04.2022, 18:00 Uhr

SEGA und die Entwickler von Two Point Studios haben heute ein neues Veröffentlichungsdatum für Two Point Campus kommuniziert. Der Titel erscheint nicht mehr wie zunächst geplant am 17. Mai, sondern verschiebt sich auf den 9. August 2022.



"Unser Ziel war es von Anfang an, Two Point Campus auf allen PC- und Konsolenplattformen gleichzeitig in der Qualität zuveröffentlichen, den unsere Community von uns erwartet. Das bedeutet jedoch auch, dass wir etwas mehr Zeit für Two Point Campus benötigen, um sicherzustellen, dass wir das bestmögliche Spiel liefern, das auf allen Plattformen gleichermaßen genossen werden kann", erklärt Mark Webley, Game Director bei Two Point Studios. "Wir werden diese zusätzlichen drei Monate nutzen, um Two Point Campus für alle Plattformen zu optimieren.“



Two Point Campus ist eine charmante Management-Simulation, in der die Spieler und Spielerinnen die Universität ihrer Träume erschaffen, das Leben ihrer Studenten gestalten und alles dazwischen verwalten können. Obwohl die Entscheidung getroffen wurde, die Veröffentlichung von Two Point Campus um ein paar Monate zu verschieben, ist die Vision für das Spiel die gleiche geblieben. In diesem brandneuen Video erklären die Entwickler von Two Point Studios, warum sie Two Point Campus machen wollten und sprechen über einige der aufregenden neuen Features, auf die man sich schon jetzt freuen kann.

Quelle: SEGA