Two Point Campus erhält zweite Erweiterung XBU MrHyde am Fr, 10.03.2023, 13:00 Uhr

Two Point Studios Limited und SEGA Europe Limited sind stolz darauf, Two Point Campus: "Schulgeister" zu enthüllen, den zweiten DLC für das beliebte Universitätsmanagementspiel, der am 15. März für 5,99 Euro auf allen Plattformen erscheint. Spieler und Spielerinnen können "Schulgeister" ab sofort auf Steam und im Microsoft Store vorbestellen.



Die Schüler verschlägt es diesmal nach Lifeless Estate, wo die übliche unheimliche Stille durch ein paranormales Schädlingsproblem gestört wird.

Die Erbin des Anwesens mag zwar schon lange tot sein, aber sie bietet immer noch zwei lebendige neue Kurse an, und du wirst auf einige temperamentvolle neue Schüler-Archetypen treffen, sowie auf viele schaurig-schöne neue Gegenstände, die dir dabei helfen, deinem Campus eine neue Chance im Jenseits zu geben.



Aber nicht nur die Studenten werden sich im Ausschlussverfahren hervortun. Im brandneuen, DLC-exklusiven Herausforderungsmodus-Level hat die Hausmeister-Gewerkschaft die Aufgabe, alle gespenstischen Plagegeister zu beseitigen. Schnappt euch also euren treuen Ghost-Duster und kämpft das ganze Schuljahr über, um euren Campus geisterfrei zu halten und so viele Geister wie möglich einzufangen! Wir sollten diese Leute wirklich besser bezahlen. Mit vielen lustigen und fantastischen Kursen, die es zu erforschen gilt, müssen die Spieler ihre Schüler und Lehrer mit allem versorgen, was sie brauchen, um das akademische Jahr erfolgreich zu überstehen.

Quelle: SEGA Europe Ltd