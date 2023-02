Two Point Campus bekommt Update zum Valentinstag XBU MrHyde am Fr, 10.02.2023, 13:45 Uhr

Jeder weiß, dass das College eine der besten Möglichkeiten ist, eine Ausbildung zu erhalten - vor allem eine Ausbildung in der Liebe. Gute Nachrichten für alle Herzensbrecher da draußen. Amor lässt diesen Februar ein paar L-Bomben auf dem Two Point Campus fallen und hat einen Köcher voller neuer Gegenstände und einen brandneuen Level im Herausforderungsmodus im Gepäck.



SEGA schreibt weiter dazu:



Wir verbreiten die Liebe zum Valentinstag mit einer verträumten neuen Sammlung von Gegenständen und Dekorationen. Es gibt Luftballons, die jedes Zimmer verschönern, eine neue Vase, in der du all deine Liebesgeständnisse aufbewahren kannst, eine kuschelige Bettdecke für zwei und den immer verlockenden Tunnel der Liebe zum Knutschen. Und das Beste ist, dass Amor höchstpersönlich euren Campus besuchen wird. Wenn er von Ihrer Arbeit beeindruckt ist, hinterlässt er einige seiner "Liebesbomben", die die Studenten in einen romantischen Rausch versetzen werden. Klingt pikant.



Und selbst wenn du den Valentinstag nicht mit Two Point Campus feiern kannst, bleiben alle Gegenstände und der Herausforderungsmodus auch nach dem Event erhalten. Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, bei dem die Spieler und Spielerinnen den Universitätscampus ihrer Träume aufbauen und leiten müssen. Von der Gestaltung stilvoller Wohnheime bis hin zum Anlegen von Zierwegen und Gärten haben die Spieler die Freiheit, ihren Campus mit neuen und einfach zu bedienenden Kreativwerkzeugen zu pimpen, um ihr eigenes pädagogisches Meisterwerk zu errichten.



Mit einer Fülle von lustigen und fantastischen Kursen, die der Spieler erkunden kann, muss er seinen Schülern und Lehrern alles bieten, was sie brauchen, um im akademischen Jahr zu gedeihen und zu überleben. Two Point Campus ist ab sofort für PC, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich. Two Point Campus ist auch im Xbox Game Pass für Konsolen und im PC Game Pass verfügbar.

Quelle: SEGA Europe Ltd