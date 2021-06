Two Point Campus angekündigt Amortis am Fr, 11.06.2021, 09:15 Uhr

Nachdem Two Point Hospital, der geistiger Nachfolger von Theme Hospital, ein großer Erfolg war kommt nun Two Point Campus 2022 auf uns zu.

In Two Point Campus ist es eure Aufgabe, euren eigenen Campus zu bauen und zu leiten. Zum ersten Mal bauen Sie in der freien Natur, während Sie Ihr eigenes Campusgelände, Gebäude und die Umgebung entwickeln.

Die Bewohner von Two Point County haben etwas andere Prioritäten, wenn es um Bildung geht, - was bedeutet, dass Schüler und Schülerinnen eine große Auswahl an witzigen und ungewöhnlichen Kursen genießen können, wie z.B. die Ritterschule, in der man das Tjostieren erlernen und sich in der edlen Kunst des Rittertums üben können.

Aber es geht nicht nur um ernsthafte Ausbildung – Spieler und Spielerinnen müssen sich auch um Ihre Schüler kümmern, ihre Persönlichkeiten erforschen und alle ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen! Umgeben Sie sie mit Freunden, helfen Sie ihnen, Beziehungen zu knüpfen und sorgen Sie dafür, dass sie den Schulalltag mit außerschulischen Vergnügungen wie Konzerten, Vereinen und Sport ausgleichen.

Im neuen Trailer könnt ihr euch einen Einblick verschaffen, viel Spaß.

Quelle: Sega