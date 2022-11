Tropico 6: New Frontiers startet Mitte Dezember XBU MrHyde am Do, 17.11.2022, 16:00 Uhr

Tropico 6 – New Frontiers wird am 1. Dezember für PC an den Start gehen. Das kosmische DLC wird seine Mission am 15. Dezember auf PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S erweitern. Veröffentlicht von Kalypso Media und entwickelt vom hauseigenen Entwickler Realmforge Studios bringt die neuste Erweiterung des beliebten Strategiespiels mehr Abenteuer, mehr Risiken – und mehr Wahlstimmen für El Prez. Es ist Zeit, nach den Sternen zu greifen.



El Presidente weiß, dass man Perfektion nicht verbessern kann, doch man kann sie immer erweitern! Deshalb hat er es sich zum Ziel gesetzt, den Wettlauf ins All mit Tropico zu gewinnen. Im New Frontiers-DLC können Spieler:innen den neuen Raumhafen-Komplex nutzen, um Raketen zu bauen und sich in Forschung zu vertiefen, mit der die internationale Konkurrenz in Schach gehalten werden kann. In 5 herausfordernden Missionen der Raumfahrt-Kampagne arbeiten sie daran, Tropico in eine glorreiche Zukunft zu führen und die berühmten ersten Schritte auf dem Mond zu machen.



Im nächsten Schritt starten sie sogar eine Marsmission, mit der El Presidente zum Bezwinger des roten Planeten werden kann – der ganz nebenbei auch seinen politischen Widersachern ein wunderbares neues Zuhause bietet. Im Zuge ihrer Mission treffen die Spieler:innen auf einzigartige Charaktere, nutzen neue Gebäude und können El Prez und seinem Palast einen flippigen Look verleihen. Aber Achtung! Niemand weiß, welche unvorhergesehenen Umstände in den Weiten des Alls warten. Kreativität ist gefragt, damit die Mission nicht frühzeitig abgebrochen werden muss.

Quelle: KalypsoMedia