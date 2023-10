Neue Bedrohung für das Inselparadies in Tropico 6 XBU MrHyde am Fr, 13.10.2023, 22:30 Uhr

Publisher Kalypso Media und dessen hauseigener Entwickler Realmforge Studios geben die Veröffentlichung des neuen DLC „Going Viral“ für den beliebten Strategie-Titel Tropico 6 bekannt. Der Wettlauf um ein Heilmittel beginnt sofort auf dem PC und am 26. Oktober auf Xbox One und Series X|S sowie PlayStation 4|5.



Spieler können sich als El Presidente in die Welt der Pandemien und politischen Intrigen begeben, um neue Krankheiten zu besiegen oder deren Effekt politisch für sich zu nutzen. Mit der Einführung des neuen „Panik“-Mechanismus können die Reaktionen der Tropicaner auf die Krankheiten im Auge behalten werden. Es liegt an den Spielern, Alarm zu schlagen und die Angst der Bürger für die eigenen Zwecke zu nutzen, oder die Bevölkerung angesichts einer potenziell tödlichen Bedrohung zu beruhigen.



Von den vier Epidemien, die Tropico heimsuchen können, sind einige nur sehr mild, andere verlaufen jedoch tödlich - El Presidente muss jeweils angemessen reagieren. Als furchtlose Anführer haben Spieler die Möglichkeit, die Pandemie mit neun brandneuen Gebäuden und 16 neuen Verordnungen zu kontrollieren. Zum Beispiel können sie ein neues Kolossales Krankenhaus errichten, um die medizinischen Kapazitäten zu erhöhen, oder sie errichten medizinische Kontrollpunkte, um infizierte Personen zu identifizieren. All dies bewältigt El Presidente stilsicher mit seinem neuen Accessoire, der „Medicus-Maske“. So sind alle (wichtigen) Personen perfekt vor einer Infektion geschützt, die eine Pandemie nach sich ziehen kann.

Quelle: KalypsoMedia