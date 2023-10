Tropico 6: Going Viral infiziert die Konsolen XBU MrHyde am Di, 31.10.2023, 14:40 Uhr

El Presidente gehen die Patienten auf dem PC aus, daher hat er gemeinsam mit Kalypso Media und Realmforge Studios eine Verordnung verabschiedet, um Tropico 6 – Going Viral auf Xbox One, Xbox Series X|S und PlayStation 4|5 zu veröffentlichen. Inmitten des Chaos einer Pandemie und der damit einhergehenden politischen Tumulte können Spieler nun auch auf den Konsolen an der Seite von El Presidente gegen die Seuchen kämpfen, die das Leben der Tropicaner durcheinanderbringen – oder aus ihnen Kapital schlagen.



Die Spieler haben in „Going Viral“ die Möglichkeit, vier unbekannte Pandemien mit neun neuen Gebäuden und 16 neuen Edikten unter Kontrolle zu halten. Mithilfe des neuen „Panik“-Levels können die Reaktionen der Tropicaner auf die Krankheiten genau beobachtet werden. Spieler können Alarm schlagen, um die Panik unter den Bürgern für die eigenen Zwecke auszunutzen, oder die Bevölkerung angesichts einer potenziell tödlichen Bedrohung beruhigen.



Um mit der Pandemie fertigzuwerden, können mit dem Kolossalen Krankenhaus die medizinischen Kapazitäten Tropicos erhöht werden. Zudem können durch medizinischen Kontrollpunkten infizierte Personen identifiziert werden. Spieler können die Seuche mit Stil bekämpfen, indem sie El Prez mit der neuen „Medicus-Maske“ ausstatten und sind somit perfekt gerüstet, um der Pandemie entgegenzutreten.

