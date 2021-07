Trigger Witch hat ein genaues Datum XBU TNT2808 am Mi, 21.07.2021, 20:00 Uhr

Schon ab dem 28. Juli können wir unseren Triggerfinger auspacken - in Trigger Witch, das unter anderem für die Xbox One erscheinen wird. Als Hexenanwärterin Colette verfügen wir als Einzige über genügend Feuerkraft, um die eigene Welt zu retten.

In dem Open World-Spiel haben Feuerwaffen die Magie ersetzt. Ihr könnt euch also auf jede Menge Waffenfunde und Upgrades freuen - was auch nötig ist, denn die Feinde werden immer stärker. Natürlich trefft ihr auch auf andere Charaktere, mit denen ihr reden oder ihnen helfen könnt.

Zur Abwechslung müssen zwischendurch auch ein paar Rätsel und geheimnisvollen Dungeons gelöst werden - auf Wunsch auch im Koop, ein Freund kann euerm Spiel jederzeit beitreten. Grafisch erwartet euch ein buntes Pixel-Abenteuer, der dynamische Soundtrack untermalt perfekt die Geschichte.

Quelle: Eastasiasoft Limited