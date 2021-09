Die Jungs von Eastasiasoft Limited haben den Actiontitel Trigger Witch auf die Xbox gebracht. Und damit wird jede Menge Ballern und viel quietsche-buntes Pixel-Art-Design versprochen. Wir haben uns die Kanone auf den Rücken geschnallt und uns durch die magische Hexenwelt für euch geschnetzelt.

Magie ist out, Knarren sind in

Man mag glauben, dass man als Hexe vor allem mit Magie kämpfen würde. Doch in Trigger Witch ist dieser Gedanke weit gefehlt. In dieser Welt wurde Magie als ineffektiv gekürt und man muss als angehende Hexe vor allem lernen mit dem Schießprügel umzugehen.

In einem kleinen Tutorial werden auch schon die Basics erklärt, die für die erste Hexenprüfung anstehen. Es mag erstaunen, aber man hat tatsächlich in diesem bunten Action-Wirrwarr einen Handlungsstrang verflochten. Und so müssen wir mit verschiedenen Charakteren sprechen, um die Story voran zu treiben. Diese ist zwar recht nebensächlich aber dafür voller Humor. Doch nun geht es erst mal in die erste Prüfung.

Rätsel, Action und jede Menge Blut

Auf den ersten Blick mag Trigger Witch süß aussehen. Das ändert sich jedoch schnell, wenn einmal anfängt zu kämpfen. Da fliegen hexoliterweise Pixelblut und Organe der ulkigen Wesen, die wir dezimieren müssen, um ans Ziel zu kommen.

Das Spiel ist alles andere als gechillt. Man muss wirklich sehr auf die Positionierung achten und Fallen sowie allerhand Projektilen ausweichen.

Über die herausfordernden Gegner hinaus, gibt es zudem immer wieder kleine Puzzles zu lösen. Die sind nicht wirklich schwer, bringen aber etwas Abwechslung ins Spiel.

Optisch ist der Titel wahrlich kein Leckerbissen. Vor allem bei den grellen und teils fiesen Farben. Pink auf Türkis passt halt nicht so wirklich cool zusammen aber gut, das ist auch eine Geschmacksfrage. Für mich persönlich ist die Ästhetik in so einem Spiel allerdings auch nicht ganz unwichtig.

Gemeinsam die Welt auf links drehen

Noch mehr Action gibt es, sobald man im Koop zusammen spielt. Netterweise unterstützt Trigger Witch endlich mal wieder einen lokalen Koop-Modus. Warum diese Spiele so selten geworden sind, ist mir ein Rätsel, aber umso schöner, wenn es mal wieder gefördert wird.

Zusammen macht es nämlich noch mehr Spaß sich durch die Horden an Gegnern zu ballern und gemeinsam Rätsel zu lösen. Es wird schnell ein wenig unübersichtlich aber das Chaos gehört zum Spiel dazu.