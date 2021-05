Trigger Witch erscheint im Sommer Amortis am Di, 11.05.2021, 16:45 Uhr

Trigger Witch ist ein stilisiertes 2D-Twin-Stick-Action-Spiel der Macher von Reverie, das in einer seltsamen offenen Welt spielt, in der Magie veraltet ist und Schusswaffen die neue Lebensweise sind. Die Spieler übernehmen die Rolle von Colette, einer angehenden Absolventin des Stock, einer Akademie für Hexerei und Triggerie. Nachdem ein mysteriöser Mann in ihr Reich eingedrungen ist, werden Ereignisse in Gang gesetzt, die Colettes Leben auf den Kopf stellen und sie als einzige Heldin mit genügend Feuerkraft betrachten, um den Frieden wiederherzustellen.

Trigger Witch erinnert an den visuellen Stil und das intuitive Gameplay von 16-Bit-Action-Adventure-Klassikern und verleiht der niedlichen und farbenfrohen Pixelkunst einen extrem gewalttätigen Touch. Mit einer überzeugenden und originellen Erzählung, rätselhaften Umgebungen, einem dynamischen Soundtrack, einer Twin-Stick-Shooter-Mechanik und einer Vielzahl von Feinden, die in Stücke gerissen werden können, ist dies eine Geschichte, die Sie vom Anfang bis zum blutigen Ende packen wird.

Entdecken Sie eine offene Welt im klassischen Action-Adventure-Stil!

Verwenden und verbessern Sie neue Schusswaffen, während Sie Fortschritte machen.

Treffen Sie seltsame und liebenswerte Charaktere durch einen anregenden Dialog. Bringe Monster auf blutige Weise zurück auf ihre rechtmäßige Ebene der Existenz!

Lösen Sie Umwelträtsel und überwinden Sie Hindernisse auf clevere Weise.

Spielen Sie jederzeit Solo oder Multiplayer mit lokalem Koop.

