Trailer stellt euch die Mechaniken von SpellForce III vor XBU TNT2808 am Mo, 30.05.2022, 16:00 Uhr

Klassisches Rollenspiel trifft auf Echtzeit-Strategie in SpellForce III Reforced. Und bevor ihr ab dem 07. Juni auf PlayStation sowie Xbox One und Xbox Series X/S selbst Hand anlegen könnt, zeigt euch der neue Trailer vorab, was dieser Mix genau bedeutet. Im neuen Feature-Trailer werden alle Elemente und Mechaniken des Spiels im Detail erklärt und die verschiedenen Spielmodi vorgestellt. So gewinnt man einen perfekten Eindruck davon, was SpellForce III Reforced zu bieten hat!

SpellForce III Konsolen-Versionen in der Übersicht

SpellForce III Reforced erscheint am 07. Juni 2022 für PlayStation 4 sowie für Xbox One und ist auch auf Xbox Series S/X und PlayStation 5 spielbar. Die UVP liegt bei 39,99 €. Neben dem Basis-Spiel SpellForce III Reforced sind ab dem 07. Juni 2022 auch die beiden Erweiterungen "Soul Harvest" und "Fallen God" verfügbar, die separat für jeweils eine UVP von 19,99 € angeboten werden. Beide Erweiterungen bieten eine eigene Singleplayer-Kampagne mit je rund 30 Stunden Spielzeit sowie neue Einheiten und weitere Features. Basis-Spiel und beide Erweiterungen sind auch im Paket, als SpellForce III Reforced Complete Edition erhätlich, die UVP liegt hier bei 59,99 €.



Quelle: THQ Nordic