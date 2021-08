SpellForce III erscheint bald für Konsolen - als Reforced-Edition XBU TNT2808 am Di, 24.08.2021, 16:00 Uhr

Mit einem Mix aus Echtzeitstrategie und klassischem Rollenspiel konnte SpellForce III schon auf dem PC punkten - ab dem 07. Dezember sind jetzt endlich auch Konsolen wie die Xbox One und Xbox Series X/S dran! In SpellForce III Reforced versammelt ihr Gefährten, löst Quests, sammelt Erfahrung und Beute und baut Fähigkeiten aus - nebenbei müssen aber auch noch Truppen ausgehoben, Basen geplant, Taktiken gewählt und die Wirtschaft angekurbelt werden.

SpellForce III Reforced bietet eine intuitive Gamepad-Steuerung und ein für Bedürfnisse von Echtzeitstrategie und Rollenspiel maßgeschneidertes UI.



SpellForce III Reforced erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5 sowie für Xbox One und Xbox Series S/X am 07. Dezember 2021 und hat eine UVP von 39,99 €. Für Besitzer der PC-Version von SpellForce III erscheint am selben Tag ein kostenloses Update auf die SpellForce III Reforced Edition.



SpellForce III Konsolen-Versionen in der Übersicht

Neben dem Basis-Spiel SpellForce III Reforced sind ab dem 07. Dezember auch die beiden Erweiterungen "Soul Harvest" und "Fallen God" verfügbar, die separat für jeweils eine UVP von 19,99 € angeboten werden. Beide Erweiterungen bieten eine eigene Singleplayer-Kampagne mit je rund 30 Stunden Spielzeit sowie neue Einheiten und weiere Features.

Quelle: THQ Nordic