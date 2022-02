SpellForce III Reforced erscheint jetzt im Juni XBU MrHyde am Mi, 16.02.2022, 15:30 Uhr

Die Entwicklung der Konsolenversion von SpellForce III Reforced wird ein wenig mehr Zeit beanspruchen und nicht am 8. März 2022 erscheinen. Entwickler Grimlore Games und Publisher THQ Nordic haben sich zum Ziel gesetzt, das beste Echtzeit-Strategie/Rollenspiel auf Konsolen zu veröffentlichen und das Spiel erst dann zu veröffentlichen, wenn es den eigenen hohen Maßstäben gerecht wird. Daher wir die Entwicklung noch einige Wochen mehr in Anspruch nehmen und SpellForce III Reforced am 07. Juni 2022 für Konsolen erscheinen.

Quelle: THQ Nordic