Tötet alle Grünlinge - in Orcs Must Die! 3 XBU TNT2808 am Fr, 23.07.2021, 15:45 Uhr

Ihr habt Lust ein paar Orks zu vermöbeln - oder besser noch, ganz viele? Dann spielt Orcs Must Die! 3, das ab sofort zur Verfügung steht. Unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S stellt ihr Fallen, nutzt mächtige Waffen und nehmt an wöchentlichen Herausforderungen teil.

Was euch genau erwartet, könnt ihr in unserer vorherigen News erfahren. Wir wünschen euch an dieser Stelle viel Spaß mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Launch Trailer:

Quelle: Robot Entertainment