Wer Nachschub für den Titel Orcs Must Die! 3 auf der Wunschliste hatte, wurde mittlerweile erhört. Seit Freitag ist der neue Downloadcontent "Tipping the Scales" auf Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, Steam und PlayStation 4 erhältlich. Fünf neue Szenarien, vier Maps und zwei Skins sind im Paket dabei. Hier ist der Launch-Trailer für euch dazu:

