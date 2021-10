Orcs Must Die! 3 erhält DLC noch in diesem Jahr XBU TNT2808 am Do, 07.10.2021, 18:15 Uhr

Noch in diesem Jahr, genauer am 11. November, erwartet euch unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S der Cold as Eyes-DLC zu Orcs Must Die! 3. Bereits heute könnt ihr außerdem zwei Szenariomaps, Master's Courtyard und Hidden Dock, im Endlos-Spielmodus genießen.

Der DLC lässt euch gegen eine neue Zyklopen-Rasse antreten. Deren Schamanen nutzen Totems, um Fallen zu deaktivieren, während Mesmerizer euch mit einem mächtigen arkanen Augenstrahl verfolgen. Außerdem kann die Fraktion sich neben sterbenden Zyklopen heilen.

Drei Szenarien sind enthalten, außerdem erhaltet ihr einen Flammenwerfer zur Abwehr. Ein Schmuckstück kann außerdem Spieler sowie Zyklopen in Stein verwandeln und die Geschmolzenes-Gold-Falle vergoldet Gegner und bietet die Chance auf spezielle Münzdrops.

Quelle: Robot Entertainment