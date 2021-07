Title-Update 2.0 erscheint bald für For Honor Year 5 Season 2 XBU TNT2808 am Fr, 16.07.2021, 11:00 Uhr

In For Honor kämpfen wir, na, für die Ehre. Schon nächste Woche, ab dem 22. Juli, können wir das dank Title-Update 2.0 für die aktuelle Season 2 im Jahr 5 dann auch mit den Kyoshin, den neuen spielbaren Helden.

Die mystischen Samurai führen eine versteckte Klinge - Assassin's Creed lässt grüßen - und erzeugen Ehrfurcht auf dem Schlachtfeld durch Eleganz und Kühnheit. Sie sind mit der spirituellen Welt tief verbunden und beherrschen die Kampfkunst der Shikomizue, einer versteckten Einhandklinge und einer Klingenscheide. Aus dem Schatten agierend setzen sie übermenschliche Kräfte gegen Feinde ein. Und dank ihrer speziellen Kaze-Haltung blocken sie gezielt Angriffe und kontern schnell.

Die Erweiterung ist ab dem 22. Juli unter anderem für die Xbox One im offiziellen Store erhältlich und beinhaltet die Kyoshin, ein exklusives Ornament, eine Elite-Montur, Champion-Status für sieben Tage und drei Restesammler-Truhen. Wartet ihr bis zum 05. August, könnt ihr die Kyoshin für 15.000 Stahl im Spiel freischalten.

Übrigens: Bis zum 18. Juli findet das kostenlose Wochenende in For Honor statt. Ihr könnt dann die Standard Edition unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S ohne irgendwelche Kosten ausgiebig ausprobieren. Fortschritt und Helden können nach dem Wochenende in die Vollversion übernommen werden, solltet ihr euch für einen Kauf entscheiden.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Ubisoft