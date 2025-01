Berittener Krieger Khatun verstärkt For Honor XBU ringdrossel am Fr, 24.01.2025, 10:15 Uhr

Der neue Held Khatun bringt mongolische Kampfkunst in For Honor. Der brutale Krieger bereichert das Roster des Action-Spiels mit seinem einzigartigen Kampfstil. Der neue Hero-Trailer zeigt den Kämpfer in Action.

Ubisoft stellte den Charakter im aktuellen Warrior's Den-Stream vor. Passend zum neuen Helden gibt es auch eine kostenlose Testphase: Interessierte können For Honor eine Woche lang ausprobieren und sich selbst in die Schlacht stürzen.

Die Free Week läuft auf Xbox Series und Xbox One vom 23. bis 30. Januar. PC-Spieler über Ubisoft Connect haben sogar bis zum 3. Februar Zeit, das Spiel kostenlos zu testen.

Quelle: Ubisoft