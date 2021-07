Thrustmaster stellt ESWAP X PRO CONTROLLER-Module vor XBU TNT2808 am Di, 27.07.2021, 09:00 Uhr

Falls ihr bereits einen ESWAP X PRO CONTROLLER von Thrustmaster für den PC oder die Xbox Series X/S besitzt, könnte euch folgende Neuigkeit interessieren: Ab sofort sind die leuchtenden LED CRYSTAL COLOR PACKS erhältlich.

Diese erhaltet ihr in zwei Versionen - Blau oder Orange. Die optisch auffälligen 7-Module-Pakete verfügen vor allem über die NXG-Ministicks der nächsten Generation und sind transparent sowie hintergrundbeleuchtet. Und falls ihr im Dunkeln keine Ablenkung wollt, könnt ihr die Beleuchtung in drei Stufen einstellen: 0%, 50% oder volle 100%. Sowohl Sticks als auch Steuerkreuz erstrahlen dann in entweder blauen oder orangenen Farben.

Die Ministicks bieten im Vergleich zum Vorgänger einen besseren physischen Widerstand (+33%), höhere Präzision bei der Rückstellung (+66%) und sind doppelt so robust, haben also eine höhere Lebensdauer (+100%). Zudem könnt ihr die Kappe auswechseln, um so dem Stick entweder einen konkave oder konvexe Form zu geben, ganz so, wie ihr es mögt.

Diese Features erwarten euch laut Hersteller:

Das erste Pack transparenter, hintergrundbeleuchteter Module für den ESWAP X PRO CONTROLLER (mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung).

Neue, robustere und präzisere Ministicks der nächsten Generation (NXG).

Mit der T-MOD-Technologie und der Hot-Swap-Funktion können Gamer jedes Modul zu jedem Zeitpunkt im Spiel austauschen.

Module und Aktionstasten mit höchster Präzision und minimalen Reaktionszeiten dank besonders sensitiver Taktschalter mit langer Lebensdauer.

Kostenlose Software für Xbox und PC zur Anpassung aller wichtigen Gamepad-Funktionen (Spieleinstellung, Neubelegung, Empfindlichkeit, Vibration).

Quelle: Thrustmaster