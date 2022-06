PowerA bringt eigenen Mobile Gaming-Controller

Der MOGA XP7-X Plus ist eine Ansage an mobiles Gaming, besonders in Verbindung mit dem Xbox Cloud Gaming. Der Controller von PowerA kann ab sofort erworben werden und hält so manche Überraschung parat.

Da wär z.B. ein ergonomisches Design. Oder der Handheld-Modus für Smartphones die bis zu 18,1 cm groß sind. Aber es gibt auch einen Tabletop-Modus - bei dem ihr das Smartphone oder Tablet in eine Halterung stellt und den Controller kabellos verwendet - jep, ihr könnt den MOGA XP7-X Plus auch als eigenständigen Controller verwenden, entweder per Bluetooth oder Kabel am PC.

Aber das war noch nicht alles. Es gibt zwei zusätzliche, programmierbare Knöpfe, die euch in so manchen Spielen Vorteile verschaffen können. Und zu guter Letzt ist auch noch ein 2000mAh-Akku erbaut, der euer Smartphone während des Spielens kabellos laden kann.

Bisher konnten wir den Controller allerdings noch nicht im deutschen Onlinehandel erspähen, auf der offiziellen Website kostet er hingegen 99 $ plus Steuern.

Quelle: PowerA