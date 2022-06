PowerA zelebriert Cuphead-DLC mit Controller

The Delicious Last Course erscheint bald für das Spiel Cuphead. Und weil das gefeiert werden muss, hat PowerA einen passenden Controller für die Xbox Series X/S entwickelt. Natürlich im passenden Look...

Und weil Aussehen nicht alles ist, gibt es auch noch zusätzliche Funktionen. Der Controller im Ms. Chalice-Design bietet neben dualen Rumble-Motoren nämlich auch noch zwei zusätzlich belegbare Knöpfe mit an. Das sollte nicht nur in Cuphead hilfreich sein.

Quelle: PowerA