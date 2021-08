The Vale: Shadow of the Crown schickt euch ab sofort auf Audioreise XBU TNT2808 am Do, 19.08.2021, 15:15 Uhr

Heute erscheint ein ganz besonderes Spiel für den PC und die Xbox - The Vale: Sahdow of the Crown verzichtet gänzlich auf Grafiken. Die actionreichen Kämpfe müsst ihr allein durch das Hören bestreiten.

In enger Zusammenarbeit mit dem Kanadischen Nationalinstitut für Blinde entwickelt, nimmt euch das preisgekrönte Abenteuer mit auf eine hörbare Reise. Die actionreichen Kämpfe reißen dabei eine Barriere für schlecht sehende oder blinde Gamer ein.

Herausfordernde Kämpfe, spannende Quests und bekannte Sprecher werden mitgeliefert: Freut euch unter anderem auf Karen Knox (Starlink, Far Cry 5), Samer Salem (The Expanse, The Handmaid’s Tale) und Steve Cumyn (Far Cry 3, Versailles).

Die Features:

Zugängliches Spielen für alle : Haptisches Feedback vom Controller, binaurale Audiotechnik und professionelle Sprecher führen euch durch Echtzeitkämpfe, Erkundungen, Quests und Cutscenes. Das Spiel ist so für visuell Eingeschränkte als auch sehende Spieler geeignet.

: Haptisches Feedback vom Controller, binaurale Audiotechnik und professionelle Sprecher führen euch durch Echtzeitkämpfe, Erkundungen, Quests und Cutscenes. Das Spiel ist so für visuell Eingeschränkte als auch sehende Spieler geeignet. Diverse Soundumgebungen : Ein geschäftiges Dorf, das Rasseln der Blätter im Wind, das Echo einer dunklen Höhle - völlig dreidimensionale Soundumgebungen hüllen euch von allen Seiten in das Abenteuer ein - es gibt über 20 Umgebungen zu erforschen.

: Ein geschäftiges Dorf, das Rasseln der Blätter im Wind, das Echo einer dunklen Höhle - völlig dreidimensionale Soundumgebungen hüllen euch von allen Seiten in das Abenteuer ein - es gibt über 20 Umgebungen zu erforschen. Immersiver Mittelalterkampf : Euch erwarten erfrischende Kämpfe gegen zufällige aber auch storybasierte Gegner, Bosskämpfe und mehr. Schlachtschreie weisen euch den Weg - ob ihr angreifen oder verteidigen müsst.

: Euch erwarten erfrischende Kämpfe gegen zufällige aber auch storybasierte Gegner, Bosskämpfe und mehr. Schlachtschreie weisen euch den Weg - ob ihr angreifen oder verteidigen müsst. Bedeutungsvolle RGP-Elemente : Verschiedene Kampfstile ermöglichen euch die Anpassung eures völlig vertonten Charakters - ihr könnt sogar Magie nutzen, Gegner looten, Tiere jagen und in Shops Waffen und Rüstungen kaufen - mit eigenen Sounds und Fähigkeiten natürlich.

: Verschiedene Kampfstile ermöglichen euch die Anpassung eures völlig vertonten Charakters - ihr könnt sogar Magie nutzen, Gegner looten, Tiere jagen und in Shops Waffen und Rüstungen kaufen - mit eigenen Sounds und Fähigkeiten natürlich. Eine Geschichte für die Ewigkeit: Optional erzählte Wege bieten euch über 20 Nebenquests und mehr als 70 Audio-Cutscenes. Euch erwarten Wendungen und Überraschungen, während ihr durchs Land reist und mit vielen verschiedenen und vollständig vertonten Charakteren aufeinandertrefft.

Quelle: Falling Squirrel