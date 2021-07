Audiobasiertes Abenteuer The Vale: Shadow of the Crown startet im August XBU TNT2808 am Mi, 28.07.2021, 16:45 Uhr

Sowas sieht - oder besser: hört - man auch nicht alle Tage. Am 19. August erscheint The Vale: Shadow of the Crown für den PC und die Xbox One. Das Besondere: Grafiken wird es nicht geben. Das Action-Abenteuer ist ausschließlich tonbasiert!

In enger Zusammenarbeit mit dem Kanadischen Nationalinstitut für Blinde entwickelt, nimmt euch das preisgekrönte Abenteuer mit auf eine hörbare Reise. Die actionreichen Kämpfe reißen dabei eine Barriere für schlecht sehende oder blinde Gamer ein.

Herausfordernde Kämpfe, spannende Quests und bekannte Sprecher werden mitgeliefert: Freut euch unter anderem auf Karen Knox (Starlink, Far Cry 5), Samer Salem (The Expanse, The Handmaid’s Tale) und Steve Cumyn (Far Cry 3, Versailles).

Quelle: Falling Squirrel