Entwickler-Tagebuch um Video zu The Vale: Shadow of the Crown

Nicht mehr viele Tage, dann erscheint das audiobasierte Abenteuer The Vale: Shadow of the Crown für den PC und die Xbox One. Bevor es am 19. August dann allerdings soweit ist, könnt ihr in einem Entwickler-Tagebuch einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Ihr erfahrt in dem Video einige Hintergründe zur Entstehungsgeschichte, also warum man ein rein audiobasiertes Spiel entworfen hat und vor allem wie man vorgegangen ist. Viel Spaß mit dem Video:

Quelle: The Falling Squirrel