The Texas Chain Saw Massacre ist in der Mache XBU MrHyde am Fr, 10.12.2021, 16:45 Uhr

Freunde von Horror-Actiongames können sich freuen, denn wie Gun Interactive und Sumo Nottingham nun mitteilten, arbeiten sie am Spiel The Texas Chain Saw Massacre. Der Multiplayer-Titel wird für PC und aktuelle Konsolen produziert. Das Spiel basiert auf den Film von 1974.

Ronnie Hobbs, Creative Director bei Gun Interactive, sagt dazu: "Es ist kein Geheimnis, dass der Film womöglich mein Lieblingshorror-Movie ist. Die Möglichkeit zu haben, hier tief in die Welt der Marke zusammen mit dem Team von Gun und Sumo zu tauchen, ist ein bisschen surreal. Ich kann es nicht erwarten, allen zu zeigen, was wir hier machen."

Quelle: Gun Interactive