The Texas Chainsaw Massacre registriert in 24 Stunden mehr als 1 Mio. Spieler

Der Horrotitel The Texas Chainsaw Massacre kann inzwischen mehr als 1 Mio. Spieler innerhalb der ersten 24 Stunden verzeichnen. Die Veröffentlichung war am 18. August 2023. Das Spiel ist allerdings ebenfalls im Game Pass enthalten. Was sich auf die Zahl natürlich auswirkt. Die Info dazu stammt direkt von Gun Interactive.

Over 1 million of you went to Texas in the last 24 hours.



Who survived and who turned into BBQ? pic.twitter.com/DrZw5x2CCt