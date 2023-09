The Texas Chainsaw Massacre kann über 4 Mio. Spieler vorweisen

Das Horrorspiel The Texas Chainsaw Massacre befindet sich aktuell im Xbox Game Pass und erfreut sich großer Beliebtheit. Wie die Verantwortlichen bei Gun Interactive mitteilen, wurden inzwischen mehr als 4 Mio. Spieler verzeichnet. Der Titel wurde am 18.08.23 veröffentlicht.

